Sarti (WINDTRE): collaborazione pubblico-privato per innovazione vicina alle persone

(Teleborsa) - "Nello sviluppo digitale del Paese e della pubblica amministrazione è indispensabile la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell'ecosistema tecnologico per garantire a cittadini e imprese l'accesso ai servizi più complessi attraverso interfacce semplici e intuitive". Lo dichiara Giancarlo Sarti, Direttore BU Top & Large di WINDTRE, all'evento Forum PA 2022.

"L'importanza delle partnership pubblico-private, per un'innovazione vicina alle persone - aggiunge - viene suggerita anche dal recente rapporto "Vivere e valutare la digital life", realizzato dal Censis in collaborazione con WINDTRE, da cui emerge, in particolare, il ruolo centrale degli operatori di telecomunicazioni come promotori di una tecnologia inclusiva, sicura e sostenibile. Si tratta - sottolinea Sarti - di un impegno che vede WINDTRE in prima linea attraverso una serie di iniziative di responsabilità digitale".

Al Forum PA 2022 è intervenuto anche Luca Cardone, Head of 5G & Corporate Solutions di WINDTRE, che afferma: "oggi le città data-driven sono le più resilienti anche nell'ambito della mobilità urbana. In questo scenario, precisa, mettiamo a disposizione delle amministrazioni le informazioni acquisite attraverso la rete mobile WINDTRE, insieme a soluzioni evolute di Big Data Analytics, per aiutarle a monitorare la mobilità dei cittadini in modo efficace".