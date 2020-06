Sardegna, Solinas propone Air Italy nella Newco Alitalia

(Teleborsa) - Il Governatore della Sardegna, Christian Solinas, auspica che il dossier Air Italy possa trovare soluzione nella Newco Alitalia, diventando uno spiraglio per i lavoratori della compagnia aerea in liquidazione, con sede a Olbia Costa Smeralda e base operativa principale a Milano Malpensa.



In un'intervista rilasciata all'emittente televisiva Videolina, Solinas ha fatto riferimento al Decreto Rilancio e al processo di costituzione della nuova Alitalia per immaginare che la forza occupazionale e la stessa flotta di Air Italy possano essere assorbite nel progetto di rilancio, basato su una dotazione finanziaria di 3 miliardi di euro. In altri termini, un'operazione di salvataggio che Solinas vorrebbe fosse inserita nella Newco Alitalia. Discorso che chiama in causa governo e liquidatori di Air Italy. © RIPRODUZIONE RISERVATA