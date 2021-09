Sardegna, Solinas: il World Padel Tour promuove l'Isola nel mondo

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - "Ancora una volta, la Sardegna ospita con piacere il World Padel Tour - Sardegna Open, che si afferma nel panorama internazionale come un momento di alto valore sportivo, grazie al crescente interesse che questa affascinante disciplina riscuote in tutto il mondo, e anche nella nostra Isola". Lo ha detto il Presidente della Regione, Christian Solinas, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell'evento insieme all'assessore al turismo, Gianni Chessa, e al Presidente della Federazione Padel, Luigi Carraro. "Un evento così prestigioso ci consente di promuovere la nostra Isola attraverso lo sport e i valori positivi che esso incarna, ed è proprio il fine che, anche nei mesi difficili della pandemia, abbiamo voluto perseguire – ha aggiunto il Presidente Solinas – In particolare, quando si realizza attraverso manifestazioni di indiscusso e riconosciuto prestigio internazionale, quale il World Padel Tour.



"Il contesto nel quale avviene questa manifestazione è sicuramente differente dalla normalità alla quale eravamo abituati – ha spiegato il Presidente Solinas – e proprio per questo desideriamo trasmettere, attraverso questo evento unico nel panorama nazionale, un segnale di speranza e ottimismo che si associa alla straordinaria energia che è indissolubilmente legata al Padel. Siamo certi che questo può servire a dare un impulso nuovo e originale al turismo in Sardegna".