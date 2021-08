Sardegna, Regione assume 53 funzionari entro 30 settembre

1 Minuto di Lettura

Lunedì 16 Agosto 2021, 14:30







(Teleborsa) - "E' stata data una prima attuazione al piano del fabbisogno del personale della regione Sardegna per il 2021-2023, approvato lo scorso luglio. Si tratta del secondo scorrimento della graduatoria del concorso indetto dall'Agenzia Aspal per l'assunzione di 89 funzionari". Lo fa sapere in una nota l'assessora del Personale e riforma della Regione Valeria Satta.





"Dopo aver assunto 50 funzionari nel 2020 - precisa - procederemo ora, entro il 30 settembre 2021, alla chiamata di ulteriori 53 funzionari per rendere la struttura regionale più efficiente e più moderna".



Le nuove immissioni di personale - conclude Satta - permetteranno di dare ossigeno agli uffici regionali, che hanno visto gli organici notevolmente ridursi a causa dei numerosi pensionamenti".