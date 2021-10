Sardegna, Assessora Murgia: "Primi finanziamenti del PNRR per i Consorzi di bonifica della Sardegna"

Martedì 5 Ottobre 2021, 17:15

(Teleborsa) - Due progetti presentati dai Consorzi di Bonifica del Nord Sardegna e dell'Oristanese sono stati inseriti tra i progetti esecutivi ammissibili al finanziamento all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed elencati in un recente decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Si tratta di un progetto esecutivo di quasi 9,9 milioni di euro elaborato dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per l'ammodernamento di impianti tecnologici e per la realizzazione di opere complementari delle centrali di sollevamento del Sassu e di un altro progetto esecutivo da 3,2 milioni di euro elaborato dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per implementare un sistema di monitoraggio dei volumi irrigui e per la gestione di usi illeciti e delle perdite idriche. "Progetti molto importanti per l'ammodernamento e l'innovazione del sistema irriguo regionale", ha commentato l'Assessora regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha evidenziato anche il buon lavoro svolto dai Consorzi di Bonifica, dai tecnici degli assessorati dell'agricoltura e dei lavori pubblici e dall'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. "Entrambi i progetti mirano ad individuare soluzioni attese da anni per migliorare l'efficienza delle reti consortili e dell'area di bonifica dell'oristanese", ha aggiunto.

"Si attende ora di conoscere le motivazioni del mancato finanziamento di altri progetti presentati dai Consorzi di Bonifica regionali sul PNRR per intervenire con le integrazioni che il Ministero richiederà al fine di ampliare il numero di progetti ammissibili e di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali importanti per il territorio della Sardegna", ha sottolineato Murgia. "Nelle prossime settimane – ha infine concluso l'Assessora – conosceremo l'esito delle istruttorie dei progetti presentati dai Consorzi di Bonifica sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), per dare impulso ad un Piano di infrastrutturazione della rete consortile regionale con l'obiettivo di migliorare il servizio irriguo a favore delle imprese agricole della Sardegna".