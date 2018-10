Saras vola dopo la buona trimestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati positivi per Saras nei primi nove mesi dell'anno.principalmente per effetto dell'incremento delle quotazioni petrolifere.L'EBITDA reported è stato pari a 448,0 milioni di Euro, in forte crescita rispetto ai 303,1 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2017, supportato dall'effetto scenario sugli inventari., rispetto ai 109,4 milioni di Euro conseguiti nei primi nove mesi dell'esercizio 2017, essenzialmente per quanto illustrato a livello di EBITDA. Il Risultato Netto comparable di Gruppo nei primi nove mesi del 2018 è stato pari a 59,0 milioni di Euro, rispetto ai 161,6 milioni di Euro nel medesimo periodo dell'esercizio precedente.La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2018 è risultata positiva per 74 milioni di Euro, rispetto alla posizione positiva per 87 milioni di Euro al 31 dicembre 2017.rispetto ai 1.729 milioni di Euro realizzati nel terzo trimestre dello scorso esercizio principalmente a causa dell'aumento delle quotazioni petrolifere medie nel periodo in esame e alla crescente attività di compravendita di grezzi e prodotti petroliferi svolta dalla controllata Saras Trading SA., rispetto ai 51,7 milioni di Euro nel medesimo trimestre dell'esercizio precedente.