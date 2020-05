Saras, utili e ricavi in contrazione nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Saras chiude il 1° trimestre con un ricavi in calo a 1.885 milioni di euro, rispetto ai 2.094 milioni realizzati nei primi tre mesi dello scorso esercizio, a causa del calo delle quotazioni petrolifere.



L'EBITDA comparable, che non include l'effetto negativo dello scenario sulle differenze inventariali tra inizio e fine periodo, è pari a 56,7 milioni di euro rispetto ai 53,7 milioni del primo trimestre del 2019 ed il risultato netto comparable è negativo per 0,4 milioni di euro (era -2 milioni nel primo trimestre del 2019).



Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2020 ante effetto IFRS 16 negativa per 223,2 milioni di Euro (positiva e pari a 79 milioni di Euro al 31 dicembre 2019). Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2020 post effetto IFRS 16 negativa a -270,8 milioni di Euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA