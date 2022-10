Saras torna in utile: risultato netto reported 9 mesi a 347,2 milioni

(Teleborsa) -dell'anno e nei primi nove mesi. La società ha infatti chiuso il trimestre con un risultato netto reported pari a 54,7 milioni di euro, che si confronta con un risultato negativo di 35,4 milioni nell'anno precedente, mentreche esclude le componenti straordinarie, inclusa la tassazione degli extra profitti delle società energetiche,a fronte di un dato negativo di 38,8 milioni nel 2021dell'esercizio Saras ha registrato unmilioni di euro dal dato negativo di 34,9 milioni del 2021, mentredei primi nove mesi(era negativo per 109,7 milioni di euro nello stesso periodo del 2021).L'EBITDA reported dei nove mesi è pari a 1.054,4 milioni di euro (113,5 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2021), mentredi euro (10,6 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2021)."Nel terzo trimestre abbiamo registrato risultati molto positivi: lo scenario petrolifero ha infatti confermato l'elevata domanda di prodotti raffinati, a cui il nostro Gruppo ha saputo rispondere con estrema flessibilità, massimizzando le lavorazioni per rispondere alle esigenze del mercato e garantire la sicurezza energetica in Italia e non solo", ha commentato il, ricordando che la società SardHy Green Hydrogen, nata dalla collaborazione tra Saras ed Enel Green Power per lo studio dell'utilizzo di idrogeno verde nella raffineria di Sarroch, è stata riconosciuta come una delle quattro società italiane beneficiarie dei fondi stanziati a livello europeo nell'ambito dell'iniziativa IPCEI Hy2Use.Laante IFRS16 è positiva per 268,8 milioni di Euro (era negativa per 453 milioni di Euro al 31 dicembre2021), per effetto dell'elevata redditività registrata nel secondo e terzo trimestre.