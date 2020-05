Saras, ok assemblea a bilancio 2019

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Saras ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019.



I soci, preso atto della revoca della proposta di distribuzione dei dividendi deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 17 aprile 2020, ha deliberato di destinare integralmente l'utile netto 2019 a riserva straordinaria.



L'Assemblea ha deliberato inoltre di integrare il Collegio Sindacale, nominando Fabrizio Colombo per la carica di Sindaco effettivo. Il Sindaco resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Collegio, ossia fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020.



