Saras, impianto di Sarlux incluso tra "essenziali" per il 2022

Giovedì 30 Dicembre 2021, 14:15







(Teleborsa) - Saras, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha reso noto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha accolto la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per la centrale elettrica a ciclo combinato di Sarlux Srl, IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle). La centrale è stata quindi iscritta da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per il sistema elettrico per il 2022. La delibera "pone le basi per una gestione in continuità della centrale con i livelli produttivi del 2021", sottolinea la società in una nota.