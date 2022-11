Saras, downgrade di Equita a Hold. Pesa nuova tassa extraprofitti

(Teleborsa) - Equitasu Saras, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, in quanto ritiene che "" per diversi fattori. In primis, per la, che potrebbe incidere significativamente su Saras in base alla nuova versione presentata nella bozza della manovra. Gli analisti calcolano la nuova tassa possa essere di circa 0,2 miliardi di euro.Tra gli altri fattori citati per il downgrade: irestano molto basse in US, EU e Asia, ma da inizio ottobre non mostrano ulteriori discese probabilmente dovute ad un indebolimento della domanda; ilpotrebbe avere implicazioni sfavorevoli ai margini di raffinazione se mantenesse lo status quo pre-sanzioni; lee rendono meno probabile il mantenimento dei livelli eccezionali dei margini di raffinazione che si sono verificati da aprile 2022 sino ad oggi.Equita ha anchee rimosso il titolo dal portafoglio small cap a causa del downgrade.Intanto, si contrae la performance di Saras con i prezzi allineati a 1,219 Euro, per. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,198 e successiva a quota 1,176. Resistenza a 1,244.