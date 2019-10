Santander vede scivolare l'utile per oneri una tantum mercato UK

(Teleborsa) - La banca spagnola Banco Santander ha chiuso il terzo trimestre con un crollo dell''utile netto del 75% a 501 milioni di euro, dopo che gli oneri straordinari legati al mercato UK hanno più che compensato la solida performance in Brasile.



La banca iberica ha infatti accusato oneri una tantum per 1,5 miliardi di euro, legati alla svalutazione dell'avviamento di Santander UK. Inoltre, Santander ha accantonato 103 milioni di euro per un'assicurazione di protezione dei mezzi di pagamento in Regno Unito e altri oneri per 40 milioni di euro.



Escludendo le poste straordinarie, l'utile underlying è cresciuto del 7%, grazie soprattutto ai risultati del Brasile, mercato core per la banca spagnola, che sono cresciuti del 24,7%.



Il margine di interesse è in aumento del 5,5% a 8,8 miliardi di euro e risulta poso sotto le attese del mercato.



(Foto: Andres Victorero / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA