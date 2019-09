Santander, svalutazioni per 1,5 miliardi da attività UK

(Teleborsa) - La big spagnola Santander ha annunciato che contabilizzerà svalutazioni per 1,5 miliardi di euro nel 3° trimestre dalla controllata britannica Santander UK anche a causa della Brexit.



A penalizzare il brand londinese è la nuova regolamentazione bancaria, che impone una separazione fra le attività bancarie rivolte alla clientela retail dalle operazioni di investment banking tipicamente più rischiose.



Il Presidente esecutivo Ana Botin ha però ribadito "Londra resta per noi un mercato di fondamentale importanza, in cui il gruppo sta investendo in modo significativo".



(Foto: Andres Victorero / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA