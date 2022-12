Santander, multa in Regno Unito per 125 milioni di euro

Venerdì 9 Dicembre 2022, 12:15







(Teleborsa) - Multa in Regno Unito per Santander UK dalla Financial conduct authority (Fca) per 107,79 milioni di sterline.



L'autorità ha comminato la sanzione dopo aver riscontrato lacune nei suoi controlli antiriciclaggio che hanno interessato i suoi clienti business banking.



"La cattiva gestione dei sistemi antiriciclaggio da parte di Santander e i tentativi inadeguati di risolvere i problemi hanno creato un rischio prolungato e grave di riciclaggio di denaro e di crimini finanziari" - afferma Mark Steward, direttore esecutivo dell'enforcement and market oversight della Fca -. "Nell'ambito del nostro impegno a prevenire e ridurre il crimine finanziario - aggiunge - continuiamo a prendere provvedimenti contro le aziende che non effettuano adeguati controlli antiriciclaggio".



L'autorità di regolamentazione ha rilevato che tra il 2012 e il 2017 i sistemi della banca non sono stati in grado di verificare correttamente le informazioni fornite dai clienti sulle loro attività.





(Foto: Andres Victorero / 123RF)