Santander e TIM: join venture nel credito al consumo

(Teleborsa) -attraverso la sua affiliata italiana Santander Consumer Bank, ehanno siglato oggi un accordo per costituire unache offrirà servizi diL'obiettivo iniziale - informa una nota - è di offriretramite cone, in una fase successiva, altri prodotti di credito al consumo e assicurativi. L'accordo prevede la creazione di una joint venture di cuie che sarà operativa dall'anno prossimo."Questa joint venture strategica - ha commentato l'Amministratore Delegato di TIM- ci consentirà di liberare capitali e, supportando le vendite e ampliando la nostra base di ricavi verso. Alla luce delle numerose collaborazioni di successo che vanta in tutta Europa,e con la sua esperienza nel settore ci può garantire un time to market rapido e a condizioni vantaggiose".L'Amministratore Delegato del Banco Santander,, ha aggiunto: "Sono molto soddisfatto di questo accordo che consentirà a Santander Consumer Finance di affermarsi come leader sul mercato italiano, al fianco di uno dei marchi italiani maggiormente fidati".