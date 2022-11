Giovedì 24 Novembre 2022, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 11:35

«Ho venduto le mie quote del Twiga. A chi? Questo non vi riguarda, l’ho fatto». Svelato il mistero creato ieri mattina in un'intervista: Daniela Santanché, ministro del Turismo, ha ceduto il 22,05% del Twiga di Forte dei Marmi, il club turistico esclusivo dei vip creato da Flavio Briatore, metà allo stesso Briatore e l’altra metà al fidanzato Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena.

La Santanchè ha detto di essersi spossessata del pacchetto azionario nel Twiga per evitare conflitti di interesse, ma l’operazione potrebbe suscitare qualche perplessità visto che gli acquirenti sono a lei legati da vincoli di affari e affettivi. Prezzo: 1,4 milioni per l’11,025% ceduto alla Majestas dell’imprenditore e dirigente sportivo, da pagare in due rate. Invece Dimitri Kunz ha acquisito il restante 11% in due operazioni distinte: la prima del 3,75% tramite la Thor che era titolare della nuda proprietà dell’intero 22,05% della ministra a un prezzo di 487.500 euro, la seconda del 7,275% attraverso Modi srl di cui è amministratore unico per 945.800. La Santanchè ha portato a casa circa 3 milioni.