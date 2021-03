© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per il quinto anno consecutivosarà tra i protagonisti della settantunesima edizione della manifestazione canora che parte domani con la direzione artistica di Amadeus.Tra le novità, fa sapere Tim in una nota, unche darà la possibilità, ai clienti consumer Tim fisso e mobile, di vincere ogni giorno numerosi premi e, come superpremio finale, un viaggio, in suite, per quattro persone di 365 giorni in crociera intorno al mondo conda realizzarsi in 10 anni. Nella serata finale sarà rivelato in diretta il vincitore.Per concorrere all'estrazione – spiega Tim – sarà necessario seguire gli spot che andranno in onda durante le serate del Festival individuando le lettere evidenziate in ogni video e comunicandole attraverso il sito dedicato di Tim. Ogni giorno verranno assegnati premi ispirati all'ecosostenibilità: da auto ibride a prodotti alimentari bio. Anche la, la nave che ospiterà il vincitore, è la prima della flotta alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia green più avanzata nel settore marittimo.Gli spot, ambientati nel salotto di 10 famiglie italiane a Torino, Genova, Roma, Pisa, Catania, Napoli, Venezia, Milano, Sanremo e Castel Del Monte, hanno per protagonista Amadeus, che compare nelle case sulle note del brano di Mina "Questa è Tim". Previsto, inoltre, nella serata finale uno spot da 120 secondi che, in vista dell'estrazione del vincitore della crociera, riprende il tema del viaggio.Anche quest'anno la, che analizza il sentiment della rete, seguirà tutti i trend collegati al Festival di Sanremo: dagli ospiti ai conduttori, analizzando le opinioni espresse sui social.Da oggi – conclude la nota – sui canali social disarà disponibile "Revealed", il nuovo format nel quale alcuni cantanti in gara rispondono alle domande inviate dai fan. Mentre suandrà in onda "Casa Comello".