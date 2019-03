Sanpellegrino, risparmiati 83 milioni di litri di acqua nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione della giornata mondiale dell'acqua, la Sanpellegrino ha deciso di rendere noti gli obiettivi raggiunti nella gestione sostenibile delle risorse idriche. L'azienda, leader nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche e che fa parte del gruppo Nestlé-Waters, ha risparmiato 83 milioni di litri di acqua nell'ultimo anno. Non è l'unico traguardo "sostenibile" conseguito, in Italia infatti il primo stabilimento ad aver ottenuto la certificazione AWS è stato quello di Nestlé Vera di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento.È un riconoscimento che premia l'impegno del Gruppo nella salvaguardia delle risorse idriche e nel preservare e migliorare la qualità dell'acqua disponibile. Molti sono i progetti dell'azienda che mirano alla riduzione, al riutilizzo e al riciclo dell'acqua impiegata in tutte le attività produttive. Il gruppo Sanpellegrino, inoltre, ha avviato anche l’iter certificativo del sito di Nestlé Vera a Castrocielo in provincia di Frosinone. Si tratta di una "smart factory" con una linea PET ultramoderna che con 1,10 litri per litro imbottigliato, è uno degli stabilimenti più virtuosi nell’ottimizzare il consumo di acqua dei siti produttivi Nestlé Waters nel mondo. Entro il 2025 verranno coinvolti in questo progetto altri quattro stabilimenti.«L’acqua è una risorsa preziosa e richiede una speciale collaborazione per garantire che sia preservata e protetta a lungo. Una collaborazione che per noi si concretizza in un dialogo costante, in una condivisione di informazioni sulle nostre attività e in azioni realizzate insieme alle autorità, alle imprese e alla filiera agricola dei territori dove operiamo. Per questo ci siamo impegnati a certificare, entro il 2025, tutti i nostri stabilimenti nel mondo, secondo lo standard internazionale Alliance for Water Stewardship, che promuove una gestione sostenibile e condivisa della risorsa acqua» ha dichiarato Maurizio Patarnello amministratore delegato di Nestlé Waters, giunto in Italia per celebrare la giornata mondiale dell'acqua. La SanPellegrino per l'evento ha aperto al pubblico alcuni dei suoi stabilimenti.