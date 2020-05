Sanofi, vendita azioni Reneneron frutterà 11,7 miliardi dollari

(Teleborsa) - La big farmaceutica francese Sanofi ha annunciato la cessione della quota del 20,6% della biotech americana Regeneron Pharmaceuticals, rappresentata complessivamente da 21,6 milioni di azioni, ad una cifra di 11,7 miliardi di dollari. L'offerta è stata infatti prezzata a 515 dollari ad azione.



Come annunciato precedentemente, Regeneron riacquisterà 9,8 milioni di azioni proprie, allo stesso prezzo di offerta meno lo sconto per la sottoscrizione, per un importo complessivo di 5 miliardi di dollari.



La compagnia francese, che manterrà in portafoglio solo 400mila azioni Regeneron, prevede di utilizzare i proventi dell'offerta per attuare la sua strategia e favorire l'innovazione e la crescita. © RIPRODUZIONE RISERVATA