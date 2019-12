Sanofi compra biotech Synthorx per 2,5 miliardi dollari

Ultimo aggiornamento: 21:59

La francese Sanofi compra Synthorx, società californiana di biotecnologie focalizzata sul prolungamento e sul miglioramento della vita delle persone colpite da cancro e disturbi autoimmuni.Le due aziende hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Sanofi acquisirà tutte le quote in circolazione di Synthorx per 68 dollari l'una in contanti, che rappresenta un valore azionario aggregato di circa 2,5 miliardi di dollari. L'operazione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di amministrazione sia di Sanofi che di Synthorx.«Questa acquisizione si adatta perfettamente alla nostra strategia di costruzione di un portafoglio di risorse di alta qualità, in grado di guidare l'innovazione. Inoltre, è in linea con il nostro obiettivo di strutturare il nostro franchising oncologico con medicinali potenzialmente in grado di cambiare la pratica clinica e di prevedere nuove combinazioni», afferma Paul Hudson, amministratore delegato di Sanofi.«La straordinaria piattaforma di scoperta di Synthorx - afferma John Reed, Global Head of Research & Development di Sanofi - ha già prodotto una molecola che ha il potenziale per diventare una base per la prossima generazione di terapie combinate di immuno-oncologia. Inoltre, la pipeline di linfochine ingegnerizzate di Synthorx ha grandi promesse non solo per l'oncologia, ma anche per affrontare molte malattie autoimmuni e infiammatorie».