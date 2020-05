Sanlorenzo, ricavi e utili in crescita nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La società, specializzata in yacht, chiude il 1° trimestre conrispetto agli 88,3 milioni di euro del primo trimestre del 2019 (+17,9% a parità di perimetro di consolidamento).a 13,3 milioni di euroa 8,8 milioni di euro. Il periodo chiude così con undi euro, in aumento dell'88,2% rispetto a 3,2 milioni di Euro del primo trimestre del 2019.finanziario netto al 31 marzo 2020 pari adi euro rispetto a 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.Il Gruppo - informa una nota - ha potuto riavviare parzialmente l'attività sin dal 14 aprile 2020, grazie all'applicazione del Protocollo sanitario per il Covid-19, che ha consentito di ultimare gli yacht in consegna e preparare la ripartenza di tutti gli stabilimenti avvenuta il 4 maggio scorso."I risultati dei primi mesi del 2020 confermano ancora una volta la validità del nostro modello di business che si mostra resiliente nelle diverse fasi del ciclo economico", ha commentato, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo."Le misure messe in atto, unite all'importante visibilità fornita dal portafoglio ordini di 500 milioni di Euro, coperto per il 92% da clienti finali, consentono di prevedere un andamento dell'anno in corso in linea con i risultati del 2019", ha aggiunto il numero uno della società, che