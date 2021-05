4 Maggio 2021

(Teleborsa) - Sanlorenzo, importante player mondiale della nautica di lusso e quotato a Piazza Affari, ha registrato ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht pari a 118 milioni di euro nei primi tre mesi dell'anno, in crescita del 20,5% rispetto al primo trimestre del 2020, trainati da un'ulteriore accelerazione nell'area APAC e nelle Americhe. L'EBITDA rettificato è stato pari a 17,3 milioni di euro, in crescita del 28,4% rispetto a 13,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 e il risultato netto di gruppo pari a 8,3 milioni di euro (+39,9%).

Gli investimenti sono stati di 5,6 milioni di euro, in diminuzione del 12,3% rispetto a 6,4 milioni di euro nel primo trimestre del 2020, con un'incidenza del 4,8% sui Ricavi Netti Nuovo. L'indebitamento finanziario netto pari a 25,9 milioni di euro, in netto miglioramento se confrontato con il dato al 31 marzo 2020, pari a 60,7 milioni di euro, e rispetto a una posizione di cassa netta di 3,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020, "considerate le dinamiche di stagionalità del settore che penalizzano il primo trimestre" evidenzia Sanlorenzo.

Il backlog del gruppo al 30 aprile 2021 è pari a 632,1 milioni di euro, registrando un'ulteriore crescita di 78,7 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2021. La quota relativa al 2021, pari a 457 milioni di euro, "offre un'eccellente visibilità sui Ricavi Netti Nuovo dell'esercizio in corso" e per questo Sanlorenzo "considera solide e fondate le aspettative di una crescita a doppia cifra delle principali metriche per il 2021". In particolare, i ricavi sono attesi nell'intervallo 530-540 milioni di euro, l'EBITDA rettificato tra 86 e 88 milioni di euro e il risultato netto di gruppo tra 43 e 44 milioni di euro.

"Il quadro rassicurante fornito dai risultati ottenuti, unito alle promettenti prospettive, ci ha indotto a prendere in considerazione di crescere ulteriormente per linee esterne, cogliendo opportunità di acquisizione, a partire da quella di Perini Navi, operazione per la quale abbiamo da tempo formalizzato il nostro interesse, che auspichiamo di realizzare nell'esercizio in corso", ha commentato Massimo Perotti, Presidente e CEO della società.