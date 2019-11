Sanlorenzo, punta a distribuire 30-40% utile nel 2020-2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con la quotazione in Borsa, Sanlorenzo punta ad "azzerare il debito" ed effettuare "inevstimenti futuri". Lo ha detto il, durante la presentazione dell'IPO, partita lo scorso 27 novembre, che dovrebbe portare gli yacht di lusso a sbarcare a Piazza Affari il 10 dicembre prossimo.Dalla quotazione, Sanlorenzo stima di raccogliere "tra 70-80 milioni di euro" provenienti dall'aumento di capitale, mentre dal resto delle azioni messe in vendita dal socio di maggioranza Holding Happy Life di Massimo Perotti, dovrebbe arrivare un introito tra 104 milioni e 123,5 milioni, considerando una forchetta di prezzo tra 16-19 euro per azione.L', rivolta a investitori istituzionali, riguarda(post aumento), quota che salirà al 35,1% in caso di totale esercizio della greenshoe.Nei prossimi anni Perotti prevede di ", ma rimanendo sempre al di sotto delle 100 unità, quindi, con un business model diverso dai nostri concorrenti" che producono molti più yacht. L'intenzione di Sanlorenzo è inoltre "nel 2020 e nel 2021".