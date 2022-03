Sanlorenzo, Perotti: impatto contenuto da Russia, nessun ordine cancellato

(Teleborsa) - "Il 2021 è stato un anno eccellente, anche perché è venuto dopo l'anno della pandemia e quindi forse anche un po' inaspettato. Abbiamo chiuso con tutti gli indici in crescita double-digit e con grande soddisfazione. Nel 2022 ci aspettiamo un anno se possibile ancora migliore. La nostra guidance è di una crescita di un ulteriore 24% delle revenue e circa il 32% dell'EBITDA, con un EBITDA margin che cresce di 120 punti, quindi arriva al 17,5%, che è l'EBITDA margin più alto di tutto il settore yacht industry". Lo ha detto a Teleborsa Massimo Perotti, CEO di Sanlorenzo, a margine dell'Investor Conference "Mid & Small in London 2022", organizzata da Virgilio IR e Mediobanca.

"La situazione del portafoglio ordini è eccellente: abbiamo 1,1 miliardi di euro di portafoglio ordini, che copre per l'85% il fatturato del 2022, quindi riteniamo di avere ormai il risultato in tasca, e una buona fetta del 2023 e del 2024, in particolare circa il 40% del fatturato del 2023 e il 15% del fatturato del 2024, quindi una visibilità molto lunga e che ci fa vivere sereni", ha aggiunto il numero uno dell'operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan.





"Il mercato che è cresciuto di più in questi ultimi 18 mesi è sicuramente il mercato americano: abbiamo raddoppiato il nostro fatturato in America, in quanto il mercato americano è molto acceso e negli ultimi trenta giorni di guerra in America non abbiamo visto assolutamente un cambio di rotta - ha raccontato Perotti - C'è stata la settimana un salone molto importante che è andato molto bene".

L'esposizione verso i clienti russi rappresenta il 7,7% del backlog ed è distribuita su tre esercizi. "La situazione della Russia per nostra fortuna è contenuta - ha specificato il CEO - Su 1,1 miliardi di euro di portafoglio ordini, abbiamo circa 85 milioni di contratti con clienti russi. Questi 85 milioni sono però spalmati su tre anni: abbiamo 20 milioni nel 2022, 35 milioni nel 2023 e 30 milioni del 2024. Quindi il riferimento al nostro fatturato è circa tra il 2 e il 2,5%, che sono valori assolutamente gestibili".

"Noi abbiamo la proprietà delle barche in costruzione e abbiamo un anticipo ricevuto dai clienti di circa il 40%, quindi siamo in una botte di ferro - ha continuato - Le consegne sono nel 2023-2024, quindi abbiamo più di un anno di tempo per vedere come va la situazione. Se poi le sanzioni non ci permetteranno di consegnare le barche ai clienti russi, le venderemo sul mercato a clienti terzi con la possibilità di compensare eventuali perdite con i depositi che abbiamo già ricevuto da parte dei clienti. La situazione è assolutamente tranquilla e una buona notizia è che in questi 35 giorni non abbiamo ricevuto nessuna telefonata di clienti che ci hanno chiesto di terminare il contratto perché erano preoccupati della situazione. Vuol dire che il mondo all'esterno probabilmente pensa ragionevolmente che il problema - che pur da un punto di vista sociale è enorme - è un problema che dovrebbe rientrare abbastanza in fretta".

Il CEO di Sanlorenzo non si dice preoccupato eccessivamente nemmeno dal contesto inflazionistico: "C'è un impatto in particolare sull'energia, perché sono sono aumenti più recenti, mentre l'inflazione l'avevamo già percepita un anno fa e quindi ci siamo adeguati. Sull'energia abbiamo fatto i conti e dovremo avere un costo maggiore nell'anno di circa un milione e mezzo. Abbiamo fatto un fondo rischi sugli aumenti, non proprio per l'energia, ma in generale sul problema materie prime o eventuale recrudescenza dell'inflazione, tale per cui assolviamo questo costo di un milione e mezzo e per ora non tocca i dati della guidance che abbiamo dato a fine febbraio, abbiamo confermato il 10 marzo e confermiamo oggi. Non ci sono movimenti sensibili".