21 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Sanlorenzo, importante player mondiale della nautica di lusso e quotato a Piazza Affari, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,30 euro per azione.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 mostre ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht pari a 457,7 milioni di euro, in crescita dello 0,4% rispetto a 455,9 milioni di euro nel 2019 e un risultato netto di gruppo pari a 34,5 milioni di euro, in crescita del 27,7% rispetto a 27,0 milioni di euro nel 2019.

"Abbiamo mantenuto le promesse, con tutti gli indicatori in crescita oltre le previsioni - ha commentato Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer della società - E questo ci ha permesso di distribuire un dividendo, mantenendo così fede alla politica adottata nel 2019 in previsione della quotazione in Borsa".

"Tra tutti i parametri positivi - sottolinea Perotti - meritano particolare nota gli investimenti nei piani di espansione delle gamme di prodotti, anche in nuovi segmenti, che hanno permesso un avvio molto promettente del 2021, con un backlog in progressiva e costante crescita, il cui valore a fine marzo era superiore al dato del 2020"

I soci hanno approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.