Sanlorenzo, Kepler Cheuvreux rivede target price e rating

(Teleborsa) - Gli esperti della banca d'affari Kepler Cheuvreux hanno ritoccato sia la raccomandazione che il prezzo atteso su Sanlorenzo, l'operatore globale specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht e superyacht fatti su misura.

Gli analisti hanno tagliato il giudizio al titolo della società a "hold" dal precedente "buy" mentre hanno alzato la previsione di quotazione a 41,30 euro dai 33,30 euro indicati in precedenza.



A Piazza Affari, oggi, aggressivo ribasso per Sanlorenzo, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 5,88%.