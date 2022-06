Sanlorenzo, Intesa conferma Add e rivede target price

Martedì 21 Giugno 2022, 17:30







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 38 euro per azione (da 45,6 euro) il prezzo obiettivo su Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, mantenendo il giudizio sul titolo ad "Add". La revisione della raccomandazione arriva dopo una visita ai cantieri, in un evento fisico per presentare la gamma di imbarcazioni, e colloqui col management. Il broker si aspetta che la società termini il 2022 con ricavi per 736 milioni di euro, un EBITDA di 128,7 milioni di euro e un utile netto di 71 milioni di euro.



"Vediamo che la nuova linea di prodotti ha un grande potenziale e un'accoglienza positiva, con la possibilità di intercettare un nuovo pubblico - scrivono gli analisti - Nel complesso si ha l'impressione di grande fiducia nel proseguimento di una sana domanda di prodotti Sanlorenzo e sono tanti i nuovi progetti per consolidare la solidità del proprio modello di business".