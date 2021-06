Sanlorenzo, HHL cede 3% capitale per 24 milioni di euro

(Teleborsa) - Holding Happy Life ha completato con successo la cessione di complessive n. 1.000.000 azioni ordinarie di Sanlorenzo, pari a circa il 3% del capitale sociale di Sanlorenzo, a un prezzo pari a 24,00 Euro per azione e per un controvalore complessivo di 24,0 milioni di Euro.

L'operazione, finalizzata all'ampliamento del flottante azionario di Sanlorenzo, è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali italiani ed esteri, che hanno aderito con una forte domanda, permettendo la chiusura del collocamento in poche ore. Ad esito dell'operazione, HHL detiene complessive n. 20.849.768 azioni ordinarie di Sanlorenzo, pari al 60,434% del capitale sociale.

Massimo Perotti ha commentato: "Sono molto soddisfatto dell'esito immediato e decisamente positivo di questa operazione. I mercati finanziari stanno premiando il nostro impegno, la costanza e la serietà che poniamo in tutto ciò che portiamo avanti. Questo passaggio rappresenta una ulteriore conferma della validità del percorso che abbiamo intrapreso, nell'interesse e con importanti ritorni per tutti i nostri stakeholder".

Il regolamento dell'operazione (consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 14 giugno 2021. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione.