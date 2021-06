Sanlorenzo, finanziamento di 20 milioni da Intesa per progetti sostenibili

Mercoledì 30 Giugno 2021, 09:00

(Teleborsa) - Sanlorenzo, importante player mondiale della nautica di lusso e quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 20 milioni di euro a valere sul plafond circular economy di 6 miliardi di euro che la banca riserva ai progetti che rispondono a specifici criteri di rispetto dell'ambiente e di riduzione dei consumi. L'operazione, si legge in una nota, contribuirà allo sviluppo e all'introduzione, da parte di Sanlorenzo, di innovazioni e tecnologie d'avanguardia nel settore della nautica, fortemente orientati a principi di sostenibilità.

In particolare, Sanlorenzo presenterà al salone di Cannes a settembre 2021 cinque nuovi modelli e lancerà nel 2022 tre nuove linee - SP (Smart Performance), X-Space e BGM (Bluegame Multihull) - nelle quali i fattori ESG guidano l'innovazione di prodotto e tecnologica. Gli stessi principi sono anche alla base delle attività di Ricerca e Sviluppo, focalizzate oggi in particolare sulle tematiche dello yacht Diesel Elettrico e della valutazione sull'impiego marino delle Fuel Cell.

"Siamo fortemente convinti che la nostra costante ricerca dell'innovazione, la competenza nel creare prodotti meravigliosi e l'esperienza maturata nel settore rappresentino dei fattori competitivi per cogliere e gestire al meglio le sfide nell'ambito della sostenibilità", ha dichiarato Massimo Perotti, presidente e CEO di Sanlorenzo. "La pandemia e il piano europeo per la ripresa dell'economia hanno impresso una forte accelerazione nei processi e nelle scelte strategiche delle imprese verso la transizione sostenibile - ha commentato Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo - Questo significativo investimento, concesso a un'eccellenza come Sanlorenzo, testimonia l'impegno di Intesa Sanpaolo nel sostenere le aziende orientate alle produzioni in chiave green, a salvaguardia dell'ambiente e ad una maggiore competitività".