Sanlorenzo, clienti russi non colpiti da sanzioni internazionali

Venerdì 4 Marzo 2022, 17:15







(Teleborsa) - Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che l'importo del backlog al 31 gennaio 2022, pari a 1.002,6 milioni di euro, riferito a clienti di nazionalità russa non raggiunge il 10% del totale distribuito su tre esercizi. La società precisa inoltre che "si tratta di soggetti non colpiti da sanzioni internazionali, i cui pagamenti risultano regolari, e che alla data odierna nessun ordine è stato cancellato".



Sanlorenzo dice di attuare "un monitoraggio costante della situazione e degli aggiornamenti sul fronte delle sanzioni internazionali, in linea con le rigorose procedure di Know Your Customer e con il Sanctions Compliance Program adottati da tutte le società del gruppo".