Sanlorenzo chiude 1° semestre con utili stabili. Via libera assemblea a buyback

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con undi euro, con una differenza pari a -0,6% rispetto a 10,6 milioni di euro del primo semestre del 2019.dalla vendita di nuovi yacht sonodi euro rispetto ai 205,4 milioni del primo semestre del 2019 (-6,9% a parità di perimetro di consolidamento).rettificato consolidato adi euro (-0,3%) rispetto a 25,8 milioni di euro del primo semestre del 2019.pari adi Euro, risulta in calo del 14,6% rispetto a 18,7 milioni di euro del primo semestre del 2019.Investimenti per 12,4 milioni di euro rispetto a 19,1 milioni nel primo semestre del 2019. Indebitamento finanziario netto di Gruppo al 30 giugno 2020 pari a 23,5 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a 60,7 milioni di euro al 31 marzo 2020 (9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 a seguito dell'IPO).Il(Backlog) al 30 giugno 2020 era pari a, in crescita di 64,8 milioni rispetto al 31 marzo 2020 (567,6 milioni di Euro al 30 giugno 2019).per l'esercizio in corso, che vede ricavi netti ed EBITDA in linea con il 2019.L'Ordinaria degli Azionisti ha approvato l'autorizzazioneper un periodo di 18 mesi fino a un massimo di 3.450.000 azioni. Gli acquisti di azioni proprie potranno avvenire ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario.