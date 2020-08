Sanità privata, sindacati indicono sciopero per il 16 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stato indetto dai sindacati di categoria - Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - uno, per protestare contro il"Continua e si intensifica la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità Privata per il rinnovo del contratto", affermano in una nota congiunta i sindacati, ricordando che lunedì 31 agosto ci sarà un nuovo appuntamento con presidi e assemblee presso le sedi Aris e Aiop in tutti i territori, per culminare il 16 settembre con lo sciopero, per l'intera giornata di lavoro.Al centro della mobilitazione - spiegano i sindacati - c'è lascorso sul rinnovo del contratto da parte delle controparti(Associazione Italiana Ospedalità Privata) e(Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari). Dopo 3 anni di trattative e 14 anni di assenza di rinnovo contrattuale, le due associazioni hanno fatto retromarcia, sostenendo l'assenza di condizioni sufficienti a sottoscrivere in via definitiva il contratto.