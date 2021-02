© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unche vale, letteralmente, unaha firmato un accordo di collaborazione con idei campioni di materiale biologico che devono essere analizzati in laboratorio per poter stabilire la compatibilità traprima di ogni trapianto. Ne dà notiziatestata giornalistica online del Gruppo FS, sottolineando che quello dei campioni non costituisce il primo esempio diaffidato allelo scorso novembre unha trasportato da Firenze a Romadestinato a un bambino affetto da una malattia rara, mentre a dicembre unha consegnato nella Capitale un campione di plasma che doveva essere analizzato con urgenza.Per questa importante missione, si legge, "per raggiungere, nel minor tempo possibile, idella Rete nazionale trapianti. La sala operativa Alta Velocità di Trenitalia si occuperà di individuare il primo treno disponibile e, una volta giunto alla stazione di arrivo, sarà il capotreno a consegnare i campioni al personale sanitario di laboratorio. In caso d'emergenza, sarà possibile allertare la"In un processo di donazione e trapianto il fattore tempo è fondamentale – commenta il direttore del Cnt,– e il trasporto ferroviario offre garanzie diSiamo grati a Trenitalia per questo supporto prezioso che arricchisce la rete integrata dei trasporti a scopo trapiantologico e che rafforza l'impegno del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei quasi- Non solo collegare ogni giornoStavolta la funzione di trasporto di Trenitalia"In questi anniha ridotto le distanze e unito i centri urbani del Paese favorendo gli spostamenti delle persone in treno. Questo accordo accorcerà i tempi di viaggio anche per i campioni biologici che saranno consegnati nel più breve tempo possibile ai laboratori che effettueranno le analisi", sottolineaDirettore Divisione Lunga Percorrenza di Trenitalia.