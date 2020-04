© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con una tecnologia innovativa ed ecosostenibile, sviluppataLa fornitura – spiega Enea in una nota – è destinata alle, tenuto conto dell', verrà consegnata con tre mesi di anticipo rispetto alle previsioni e comunque entro il 2020.Nel dettaglio – si legge nella nota –e organizzati in "shelter" o pannelli interconnessi e tende, articolate in Triage, Pronto Soccorso, Laboratorio Radiografico ed Ecografico, Sala preparatoria Chirurgica, Sala Operatoria, Sala Operatoria ausiliaria, Degenza, Farmacia e Area di Gestione."Siamo molto orgogliosi per questa aggiudicazione, che ci ha visto competere con i principali player europei – sottolinea. –. Operiamo da oltre trent'anni nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di costruzioni modulari, shelter tecnologici, equipaggiamento logistico. Il nostro core business è la costruzione di interi compound ad uso civile e militare con la formula chiavi in mano supportato da rilevanti investimenti in programmi di ricerca e sviluppo di nuovi materiali, nuove tecnologie e soluzioni progettuali innovative ed eco-compatibili".Il prototipo di ospedale hi-tech, è stato realizzato nell'ambito del, cofinanziato dallaattraverso ilche ha visto come capofila la stessaoltre acoadiuvate per la attività di ricerca e sviluppo da"L'obiettivo del progetto è di sviluppare materiali avanzati ed ecosostenibili per pannelli strutturali multifunzionali, intelligenti, destinati a strutture ospedaliere chirurgiche, pronte per all'uso in poche ore, senza necessità di personale specializzato per il montaggio e in grado di fornire consulti via satellite anche attraverso immagini TC intra-operatorie. Si tratta – spiega– di soluzioni in grado di rispondere a diverse esigenze tra le quali il poter garantire la continuità di funzionamento in caso di emergenze come quella che stiamo attraversando".sono stati realizzati con materiali vegetali locali, come la canapa, o di provenienza animale (lana di pecora) e trattati con sostanze naturali per accrescere la resistenza a muffe e funghi. Sono inoltre – si legge nella nota – stati effettuati test per valutare processi di invecchiamento accelerato e di validazione termica oltre che il monitoraggio indoor per verificare salubrità e comfort.