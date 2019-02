Sanità, Antitrust multa imprese gestione rifiuti inCampania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In Campania, l'ha dispostonei confronti di unaccusate di aver raggiunto un. L'intesa, secondo l'Autorità, ha preso forma, la società che opera come centrale acquisti della Regione., secondo l'Authority, le società, alle quali viene contestata la messa in opera unaper il coordinamento dell', per un valore complessivo di oltre, nell'ambito della gara per il servizio diad impianti di smaltimento di, pericolosi e non, della regione Campania.A supporto del coordinamento illecito anche la, che, secondo l'Antitrust, ha svoltoper tutte le società coinvolte, agevolando la presentazione delle offerte e la spartizione dei lotti.L'Autorità, dichiara inoltre di essere stata messa in guardia proprio dalla società So.re.sa, che aveva riscontrato anomalie nelle offerte presentate dalle imprese. L'intesa accertata, ha poi aggiunto l'Autorithy ,"neutralizzando il confronto competitivo per l'aggiudicazione di una gara,i della concorrenza" poiché vincola il normale svolgimento delle stesse, utili a produrre miglioramenti in termini di prezzo, qualità e innovazione della fornitura.