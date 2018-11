Televisioni gestibili con il pensiero: la nuova invenzione di Samsung

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambiare canale della televisione con la sola forza del pensiero? Secondo Samsung si può. Per alzare o abbassare il volume, regolare la luminosità dello schermo, fare zapping potrebbe non servire più il telecomando. La multinazionale sudcoreana sta lavorando a un progetto per rendere ancora più "smart" le proprie televisioni in modo che possano essere più accessibili anche a persone con disabilità fisiche. L'idea si chiama "Project Pontis" ed è stata avviata circa tre mesi fa dalla divisione svizzera della Samsung insieme al Politecnico di Losanna.La scorsa settimana è stata presentato il secondo prototipo di tv di questo tipo la scorsa settimana a una conferenza di sviluppatori.Il primo passo verso questo tipo di televisione è raccogliere un campione di modelli su come si comporta il cervello per esempio quando un utente vuole compiere un'azione come scegliere un film. Al momento, per questo, si utilizza un sistema basato sul movimento degli occhi, ma l'intenzione è quella di andare oltre e utilizzare unicamente le onde cerebrali, in modo da consentire la visione della tv anche a chi non ha il pieno controllo dei muscoli oculari. I test per i nuovi prototipi dovrebbero partire nel 2019.«Stiamo rendendo la tecnologia più complessa, più intelligente, ma non dobbiamo dimenticarci che la tecnologia èfatta per interfacciarsi con gli umani», ha spiegato Ricardo Chavarriaga, scienziato dell'Epfl, che lavora al progetto.