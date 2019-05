Samsung, il titolo guadagna il 3% grazie al bando Usa contro Huawei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'offensiva statunitense contro Huawei, com'era prevedibile, giova alla concorrenza. In seguito alla pubblicazione di quelle altre società tecnologiche cinesi per motivi di sicurezza nazionale,. Nonostante(il bando partirà da metà agosto),In prospettiva sembrano sfumare, così, le aspirazioni di Huawei di superare entro il 2020 Samsung come primo produttore mondiale di smartphone.L'accusa che Trump lancia alla Cina è quella di un forte rischio di spionaggio da parte di Pechino attraverso le sue aziende hi-tech. Per questo motivoSe in un primo momento Trump aveva tentato di colpire Huawei arrestando il suo protagonismo nello sviluppo delle, difronte alleil Presidente Usa ha cambiato strategia attaccando direttamente Huawei con l'obiettivo di renderla meno appetibile sulla scena internazionale.A danneggiare principalmente Huawei èSe tale decisione fosse confermata"Se sei in Europa o in Cina e sai di non puoi utilizzare Google Maps o altri servizi Android con un telefono Huawei, ne compreresti uno? Non preferiresti acquistare uno smartphone Samsung?" ha detto a Bloomberg NewsNel primo quadrimestre dell'anno, secondo i dati diffusi da International Data Corporation,E il divario sembra destinato ad allargarsi sempre di più.Huawei intanto ha fatto sapere di averper cercare di trovare una soluzione alla rottura dei legami con il colosso statunitense.