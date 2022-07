Giovedì 7 Luglio 2022, 10:00







(Teleborsa) - Conti record per Samsung. Il gigante sudcoreano ha realizzato utili per 14.12 miliardi di won nel secondo trimestre, in crescita del 12% rispetto ai 10,6 miliardi di un anno prima.



Il fatturato totale è cresciuto del 22% a 77.780 miliardi di won.