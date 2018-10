Salvini e Di Maio vanno avanti nonostante le agenzie di rating

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Neanche i giudizi severi delle agenzie di rating fermano il Governo Conte.dopo il taglio del rating dell'Italia da parte di Moody's a Baa3, appena al di sopra del cosiddetto "livello spazzatura" - . Faccio esercizio yoga per superarli - ha replicato il capo della Lega scherzando - . Siamo qui per rispondere ai problemi degli italiani, non per far saltare i governi né per farci impaurire dalle. E' una buona Manovra e andremo fino in fondo" - ha ribadito ancora una volta il ministro dell'Interno.. "A nome del Governo. Se dovessimo ridurlo non avremmo la riforma alla Fornero, il reddito di cittadinanza. Il responso di Moody's lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un Italia con un risparmio solido"., spiegando che "se le agenzie di rating abbassano ancora di un altro livello la valutazione del nostro Paese la BCE non può più acquistare titoli di Stato".Turbato anche il presidente di Confindustria,, chealtrimenti "la partita è persa. E' evidente che sia la lettera della Commissione europea che il declassamento erano nelle cose. La sfida che il governo deve fare propria è sulla crescita, spiegare l'analisi di impatto di questa Manovra, evidentemente correggerla, postando più risorse sulla crescita".Più rilassato il ministro, secondo il quale il debito è solvibile e non ci sono rischi di default.