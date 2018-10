Salvini: con noi stop fantocci manipolati da Bruxelles

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -intravede cambiamenti epocali in Europa dopo le prossime elezioni Ue. "I nostri avversari parlano di una catastrofe in arrivo ma questo riguarda solo i loro interessi personali - assicura il vicepremier ain occasione della partecipazione all'assemblea di Confindustria Russia - . I popoli europei invece avranno la possibilità senza precedenti di creare una nuova Unione di territori sovrani basata su principi democratici"."Sono sempre più convinto che le lobbies finanziarie a Bruxelles non possono accettare la nostra presenza al governo: questa reazione non mi sorprende,mentre adesso sono costretti ad avere a che fare con due movimenti politici verso i quali non possono fare ricatti poiché non devono niente a nessuno, se non difendere gli interessi del loro popolo" - spiega il ministro dell'Interno.Intanto il presidente del Parlamento europeo,, lancia un appello all'Italia affinché faccia marcia indietro sulla Manovra, che "non va nella direzione dell'interesse" dell'Italia. "L'Italia è ancora in tempo per fare marcia indietro. Lo faccia rapidamente, nell'interesse degli italiani".Sul tema è intervenuto anche il ministro francese dell'Economia,. "Valutare la manovra italiana spetta alla Commissione europea, è lei responsabile. L'unica cosa che posso dire, che vorrei spiegare, è che siamo 19 Paesi, siamo tutti sulla stessa barca, siamo all'interno di un'unione monetaria, abbiamo scelto la stessa moneta e nessuno può considerare che la sua sorte non abbia un impatto su quella degli altri. Quando hai la stessa moneta - ha puntualizzato Le Maire - tutte le decisioni prese a Berlino, Roma, Parigi o Bruxelles hanno un'incidenza su tutti gli altri Paesi della zona euro".