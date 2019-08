(Teleborsa) - Nel giorno delle commemorazioni per le vittime del crollo del Ponte Morandi il leader della Lega Matteo Salvini, all'uscita di un locale di Genova al termine di un pranzo con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Sindaco Marco Bucci, ha battuto il ferro sulla Gronda.



"Ci sarà un Governo che farà la Gronda autostradale di Ponente invece di fermarla, e avremo fatto il massimo". - ha dichiarato il Vicepremier -"Si è perso un anno sulla Gronda, è un'infrastruttura che serve a Genova, che qualcuno l'abbia fermata per un anno non è un dispetto a Salvini, è un problema per Genova - ha aggiunto -. Togliere le macchine e i tir che entrano in un tinello penso che serva ai genovesi".





