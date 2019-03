Salvini: aumento Iva non scatterà

Salvini è sicuro: l'aumento Iva non ci sarà. «Qualcosina abbiamo fatto in questi nove mesi. Le clausole Iva non sono scattate e non scatteranno». Stiamo lavorando con tutti i nostri uomini che si occupano di imprese. Non scatterà alcun aumento dell'Iva«. Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento al Forum di Confcommercio.

E il vicepremier poi tocca l'argomento mercato in Cina. «Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato»: lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al Forum di Confcommercio a Cernobbio, aggiungendo comunque di essere contento della visita del presidente cinese e dell'apertura dei mercati «a parità di condizioni».

«Saremo noi a salvare l'Europa, ma l'Europa si salva se cambia» lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al Forum di Confcommercio a Cernobbio. «Io con questi vincoli - ha aggiunto - non sono in grado di garantire benessere e piena occupazione», ovvero gli obiettivi per cui l'Unione è nata.

