(Teleborsa) - Dopo l'incontro avvenuto nella giornata di ieri a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio, nella giornata odierna è stata la volta di, assente nella giornata di ieri, di sedersi. Alla presenza di 46 sigle diverse, il vicepremier ha parlato di unasui conti pubblici.Salvini ha parlato di un "piano straordinario pere di un, ma la situazione del Paese presuppone una manovra che vada oltre la spesa corrente,, gli sgravi non devono essere recuperati con nuove misure,deve servire a tre obiettivi: investimenti, opere pubbliche e taglio delle tasse".Il vicepremier ha tentato anche di stemperare le tensioni con il Presidente Conte, per la scelta di convocare un, affermando: "Quello odierno, non c'è nessuna sovrapposizione. Stiamo raccogliendo le varie posizioni di tutto il mondo produttivo e dei lavoratori, perché vogliamo un progetto per il Paese".In arrivo novità anche in: il Vice Ministro dell'Economiaha dichiarato che si sta riflettendo su una ", a partire dal superamento del, che non vale dal punto di vista dell'accumulo contributivo per la pensione". Il Sottosegretario all'Economia,, ha annunciato unain riferimento alle imposte che gravano sulla proprietà immobiliare ().