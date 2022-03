Salvatore Ferragamo torna in utile nel 2021. Scenario 2022 complesso e non prevedibile

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo archivia l'esercizio 2021 con ricavi pari a 1.136 milioni di euro (+29,5% rispetto ai 877 milioni dell'esercizio 2020,

+31,4% a tassi di cambio costanti).

Il Risultato Operativo Lordo (Ebitda) si attesta a 305 milioni di euro (+93% rispetto ai 158 milioni di euro dell'esercizio 2020) mentre il Risultato Operativo (Ebit) è pari a 143 milioni di euro (rispetto ai -63 milioni di euro dell'esercizio 2020).

Il periodo si chiude con un Utile Netto di 81 milioni di euro contro la perdita di 72 milioni registrata nell'esercizio 2020.

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha registrato una Posizione Finanziaria Netta Adjusted positiva per 373 milioni di euro (rispetto a 139 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Includendo l'effetto del principio contabile IFRS 16, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31

dicembre 2021 è negativa per 224 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,34 per azione ordinaria alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo verrà posto in pagamento il 25 maggio 2022 (data stacco cedola 23 maggio 2022 e record date 24 maggio 2022).

Outlook

In prospettiva "la resilienza della pandemia in alcune aree, il conflitto in Ucraina e i suoi effetti geopolitici" determinano uno "scenario estremamente complesso e non prevedibile" - spiega la società nella nota dei conti -. Di conseguenza, "il Management non ritiene opportuno fornire previsioni sull'evoluzione dell'esercizio in corso".

(Foto: © danielvfung/123RF)