Salvatore Ferragamo sigla partnership con FARFETCH per innovazione digitale

(Teleborsa) - FARFETCH, la piattaforma globale leader nel settore della moda di lusso, e Salvatore Ferragamo annunciano una partnership strategica globale, che consentirà alla maison italiana un'accelerazione sul fronte dell'innovazione digitale, sfruttando tutte le potenzialità offerte dalla piattaforma di FARFETCH.

FARFETCH e Ferragamo condividono la visione di retail di lusso incentrato su qualità, innovazione ed esperienza del cliente, grazie a soluzioni tecnologiche efficaci e differenziate. L'accordo permetterà a Ferragamo di rafforzare la sua strategia digitale omnicanale utilizzando le soluzioni di FARFETCH Platform Solutions e di beneficiare dell'audience globale e della rete di distribuzione di FARFETCH Marketplace.

"Siamo davvero felici di collaborare con Ferragamo su questa trasformazione digitale. Questa partnership sfrutta tutti i punti di forza di FARFETCH come piattaforma globale per il settore del lusso ed è in linea con la nostra visione del nuovo retail di lusso", ha commentato Jose Neves, Fondatore, Chairman e CEO di FARFETCH, aggiungendo "l'eccezionale prodotto e la creatività di Ferragamo, unite alle nostre capacità di marketing e alle nostre esperienze digitali innovative, conquisteranno questo pubblico, mentre la capacità della nostra piattaforma mediatica e tecnologica alimenterà ulteriormente l'ecosistema digitale di Ferragamo".

Marco Gobbetti, CEO di Salvatore Ferragamo, ha spiegato "FARFETCH è la piattaforma digitale leader nel segmento del lusso e rappresenta il partner ideale per dare ulteriore impulso all'e-commerce e all'innovazione omnichannel del brand, alimentando i nostri piani per raggiungere un pubblico nuovo e più giovane e accelerare la nostra crescita".

(Foto: © danielvfung/123RF)