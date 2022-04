Salvatore Ferragamo, ok assemblea a bilancio 2021 e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Salvatore Ferragamo ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e il Bilancio

Consolidato che ha chiuso con ricavi totali pari a 1.135.520 migliaia di Euro (+29,5% rispetto al 2020), un EBITDA pari ad Euro 304.529 migliaia (+93,0% rispetto al 2020), un EBIT positivo pari ad Euro 143.480 migliaia (nel 2020 era negativo per Euro 62.765 migliaia) ed un Utile Netto del Periodo pari ad Euro 81.137 migliaia (nel 2020 era una Perdita Netto di Euro 71.696 migliaia).

I soci hanno altresì approvato la distribuzione di un dividendo lordo pari ad euro 0,34 per azione ordinaria in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio), con stacco della cedola in data 23 maggio 2022, record date 24 maggio 2022 e pagamento dal 25 maggio 2022; e la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo per l'anno 2022.Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Gli azionisti hanno ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie Salvatore Ferragamo del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Salvatore Ferragamo di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 2% del capitale sociale pro tempore della società.

L'Assemblea ha integrato la composizione dell'organo amministrativo sino al raggiungimento del numero di dieci Amministratori determinato dall'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2021, confermando nella carica Marco Gobetti, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2021, in sostituzione di Michele Norsa. Il mandato di Gobbetti scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 insieme agli altri Amministratori in carica.

(Foto: © theyok/123RF)