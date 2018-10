Salvatore Ferragamo in rally su attesa trimestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima giornata per Salvatore Ferragamo che estende i guadagni della mattinata, attestandosi a 19,12 euro (+5,31%). A sostenere il titolo sono certamente alcune, dato che la performance da inizio anno è negativa, ma anche leSecondo gli analisti di Equita Sim ci si attende per il terzo trimestre un aumento del fatturato attorno al 3% dopo un secondo trimestre negativo, ed una decisa crescita dell'Eni nell'ordine dell'11%. Il titolo però - avverte il broker - è ancora molto sopravvalutato rispetto ai peers.Tornando alla performance borsistica, le implicazioni tecniche assunte per Ferragamo avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 19,45 e successiva a 20,42. Supporto a 18,48.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)