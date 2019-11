Salvatore Ferragamo in passerella alla Borsa di Milano

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Ferragamo, che mostra un forte incremento del 3,69% sul Listino di Milano dopo esser arrivata a guadagnare circa il 5%. Il titolo viene galvanizzato dai risultati dei 9 mesi annunciati dalla maison di moda italiana, che hanno messo in luce una solida crescita dei ricavi (+2,9% a cambi variabili e +1,9% a cambi costanti).



Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della maison del lusso rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



L'esame di breve periodo di Salvatore Ferragamo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,36 Euro e primo supporto individuato a 17,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,98. © RIPRODUZIONE RISERVATA