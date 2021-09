Salvatore Ferragamo in passerella a Piazza Affari dopo conti semestre

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 8 Settembre 2021, 12:45







(Teleborsa) - Effervescente Ferragamo, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,41%, mettendosi in luce nel paniere llele Mid Cap- La maison del lusso viene favorita dagli ottimi risultati semestrali annunciati ieri sera, che hanno fatto emergere un utile di 33 milioni, rispetto alla perdita dell0anno precedente (-86 milioni), segnalando una crescita del fatturato del 44% grazie alla solida performance in Asia.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della maison del lusso rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Tecnicamente, Salvatore Ferragamo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,46.