Salvatore Ferragamo, frenano le vendite nel 2018

(Teleborsa) - Ricavi in calo per il Gruppo Salvatore Ferragamo nel 2018. La società italiana che opera nel settore del lusso, ha riportato unrispetto all'esercizio 2017., penalizzati dall'andamento delle valute (-1,8% a cambi costanti), dalla minore incidenza dei saldi di fine stagione nel canale primario, dai minori ricavi del canale secondario e dall'andamento negativo del canale wholesale., in diminuzione del 1,0% (+0,8% a tassi di cambio costanti), rispetto all'esercizio 2017, con un andamento positivo in Greater China, parzialmente penalizzato dall'andamento negativo in Sud-est Asiatico. In particolare, nel quarto trimestre, i negozi diretti in Cina hanno registrato un solido andamento delle vendite, pari al 7,6% nel quarto trimestre 2018 (+10,1% a tassi di cambio costanti).